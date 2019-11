Badbergen

Gehöft in Badbergen geht in Flammen auf

01.11.2019, 14:17 Uhr | dpa

Ein bewohnter Hof in Badbergen im Landkreis Osnabrück ist in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr am Freitagmittag eintraf, stand der Dachstuhl des Hauptgebäudes bereits komplett in Brand, wie die Polizei mitteilte. Etwas später sei der Dachstuhl eingebrochen. Das Hauptgebäude des Gehöfts war nach Polizeiangaben voraussichtlich nicht mehr zu retten. Der einzige Bewohner des Hofs war zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Gebäude, verletzt wurde daher laut Polizei niemand. Die Löscharbeiten sollten am Nachmittag noch mehrere Stunden andauern.