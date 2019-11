Lüneburg

Oberverwaltungsgericht kippt verkaufsoffenen Sonntag

01.11.2019, 15:46 Uhr | dpa

Einen für den Sonntag (3. November) geplanten verkaufsoffenen Sonntag in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht gekippt. Eine von der Stadt erteilte Ausnahmegenehmigung im Stadtteil Oesede darf nicht vollzogen werden, wie ein Sprecher des Gerichts in Lüneburg mitteilte. Der 7. Senat bestätigte damit am Freitag eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Osnabrück.

Das Verwaltungsgericht hatte Ende Oktober im Eilverfahren entschieden, dass eine von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erhobene Klage gegen die Ausnahmegenehmigung aller Voraussicht nach erfolgreich sein werde. Deshalb stoppte es die Ausnahmegenehmigung.

Das Oberverwaltungsgericht wies am Freitag die dagegen erhobene Beschwerde der Stadt zurück. Die Richter gingen wie ihre Kollegen in Osnabrück davon aus, dass der Anlass für eine Öffnung der Geschäfte den Sonntag eigenständig prägen muss. Die Ladenöffnung dürfe nicht nur ein bloßer Anhang sein. Bei der am Sonntag geplanten Aktion "Feuer und Eis" konnte der Senat laut Sprecher nicht feststellen, dass die Ausstrahlungswirkung dieser Veranstaltung im Vordergrund steht. Der Beschluss vom Freitag ist unanfechtbar. (Az. 7 ME 56/19)