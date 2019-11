Wesenberg

Fußgänger von Lkw überrollt und getötet

01.11.2019, 17:01 Uhr | dpa

Ein 64 Jahre alter Mann aus Lübeck ist am Freitag an einer Tankstelle in Wesenberg im Kreis Stormarn von einer Sattelzugmaschine überrollt und getötet worden. Der Fahrer der Zugmaschine fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Zugmaschine bei einem Fahrmanöver auf der Zufahrt der Tankstelle den 64 Jahre alten Fußgänger erfasst. Der Mann stürzte und wurde von einem Vorderrad des Lastwagens überrollt. Er erlag nach Polizeiangaben noch am Unfallort seinen Verletzungen. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um eine weiße Sattelzugmaschine mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben.