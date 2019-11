Fulda

Verdächtige nach Diebstahl aus Geldtransporter festgenommen

01.11.2019, 18:20 Uhr | dpa

Nach dem Diebstahl einer sechsstelligen Summe aus einem Geldtransporter im osthessischen Petersberg hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Beamten am Freitag zusammen mit der Staatsanwaltschaft Fulda mitteilten, waren bereits am Mittwoch eine Deutsche (46) aus Kassel und ein türkischer Staatsangehöriger (52) aus Duisburg (Nordrhein-Westfalen) geschnappt worden.

Die Beamten griffen zu, als die Frau vom Flughafen Hannover in die Türkei reisen wollte. Den Mann schnappten sie, als er wenig später am Flughafen Düsseldorf aus der Türkei eintraf. Anschließend durchsuchten die Beamten Wohnungen in Kassel, Fritzlar und Duisburg. Dort seien umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt worden. Die beiden mit internationalem Haftbefehl besuchten Verdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.

Wie genau die beiden an dem Diebstahl am 6. September beteiligt waren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mit. Am Tattag waren drei Mitarbeiter in einem Geldtransporter unterwegs gewesen. Als zwei von ihnen in ein Geschäft gingen, um Einnahmen einzusammeln, fuhr vermutlich der Dritte den Wagen weg. Das Geld wurde dann in der Nähe in ein anderes Fahrzeug umgeladen und abtransportiert. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich laut Polizei nicht um Mitarbeiter der Sicherheitsfirma.