Darmstadt

Schweizer Schriftsteller Bärfuss erhält Georg-Büchner-Preis

02.11.2019, 03:10 Uhr | dpa

Der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuss bekommt heute den Georg-Büchner-Preis 2019 verliehen. Die Laudatio wird im Staatstheater in Darmstadt die Dramaturgin Judith Gerstenberg halten. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hatte im Juli Bärfuss als Preisträger bekannt gegeben. "In dieser Reihe zu stehen, ist absolut bewegend und berührt mich sehr", sagte Bärfuss damals in einer ersten Reaktion. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

Zur Begründung hatte die Jury erklärt, dass mit Lukas Bärfuss einer der herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ausgezeichnet werde. "In einer distinkten und dennoch rätselhaften Bildersprache, karg, klar und trennscharf, durchdringen sich nervöses politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse am exemplarischen Einzelfall, psychologische Sensibilität und der Wille zur Wahrhaftigkeit", heißt es in der Begründung.

Namensgeber des Preises ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner ("Woyzeck"). Er wurde 1813 im Großherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich.