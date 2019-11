Gera

Geraer Unternehmen öffnen für Nachtschwärmer

02.11.2019, 09:41 Uhr | dpa

23 Unternehmen aus Gera und Silbitz öffnen heute für Nachtschwärmer ihre Türen. Zur "Langen Nacht der Wirtschaftslöwen" geben sie Besuchern Einblicke in ihre Arbeit. Gäste können nach Angaben der Organisatoren in einem Bauaufzug in luftige Höhen fahren, sich über Elektromobilität informieren, hinter die Kulissen eines großen Einkaufszentrums blicken, in einer Bäckerei Brot backen und bei einer Bank lernen, Falschgeld zu erkennen. Die Türen der Unternehmen stehen den Neugierigen bis 23.00 Uhr offen. Um ihnen die Wege zu erleichtern fahren Pendelbusse.