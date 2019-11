Sondershausen

Autofahrerin erfasst Fußgänger: Beide in Klinik

02.11.2019, 13:45 Uhr | dpa

Schwer verletzt ist ein Fußgänger nach einem Autounfall in Sondershausen in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch die Fahrerin des Wagens sei wegen eines Schocks in die Klinik gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Wie es zu dem Unfall am Samstagmorgen kam, sei noch nicht klar. Der Mann sei zum Unfallzeitpunkt vermutlich über einen Fußgängerweg gelaufen, hieß es. Sowohl der Fußgänger als auch die Fahrerin seien vernehmungsunfähig, weitere Zeugen sind nicht bekannt.