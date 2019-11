Ibbenbüren

Laster blockiert Autobahn 30: Bergung dauert Stunden

02.11.2019, 20:23 Uhr | dpa

Ein Sattelzug ist am Samstag auf der Autobahn 30 bei Ibbenbüren umgestürzt und quer über der Mittelleitplanke liegen geblieben. Der 27 Jahre alte Fahrer und sein 36 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug, das auf dem Weg in die Niederlande gewesen war, blockierte nach dem Unfall am Mittag beide Richtungsspuren der Autobahn. In beiden Richtungen bildeten sich zwischenzeitlich rund sechs Kilometer lange Staus. Die aufwendigen Bergungsarbeiten sollten nach Angaben eines Polizeisprechers bis in die Abendstunden dauern.

Rund sechs Stunden nach dem Unfall konnten Einsatzkräfte den Lkw am Abend wieder aufrichten. Die Vollsperrung sollte voraussichtlich gegen 21 Uhr aufgehoben werden, so die Polizei. Der umgestürzte Lastwagen hatte Betriebsstoffe verloren, die Fahrbahnen wurden abgestreut. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.