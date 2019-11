Furth

16-Jähriger stirbt bei Unfall mit Motorrad

03.11.2019, 09:11 Uhr | dpa

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Furth (Landkreis Landshut) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am Samstagabend auf der Bundesstraße 299 in den Gegenverkehr geraten. Dort krachte seine Maschine in ein entgegenkommendes Auto. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er starb.