Taunusstein

Auto fährt auf Bundesstraße in Personengruppe

03.11.2019, 09:28 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Samstagabend in der Nähe von Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) in eine Personengruppe gefahren. Dabei wurden zwei Männer, die in der Dunkelheit auf der Bundesstraße 275 unterwegs waren, verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine Frau, die ebenfalls zu der Gruppe gehörte, blieb unverletzt. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar.