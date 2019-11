Worms

Ältere Frau in Worms von Auto angefahren

03.11.2019, 09:30 Uhr | dpa

Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist in Worms von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie am Samstagabend eine Straße überqueren, als sie von dem Wagen erfasst wurde. Die Frau stürzte zu Boden und blieb hilflos liegen. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus.