Schleusegrund

19-Jähriger baut Autounfälle und legt sich ins Bett

03.11.2019, 11:37 Uhr | dpa

Ein junger Mann hat in Schleusegrund (Landkreis Hildburghausen) erst zwei Unfälle mit dem Auto verursacht und sich dann zum Schlafen hingelegt. Der betrunkene 19-Jährige wollte nach einem Kirmesbesuch seine dort vergessene Jacke mit dem Auto holen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Fahrt in der Nacht zu Samstag sei er gegen ein Verkehrszeichen und einen Holzstapel gestoßen - aber weitergefahren. Als der Wagen schließlich im Straßengraben liegen blieb, sei er nach Hause gelaufen und im Bett eingeschlafen.

Seine Mutter habe ihn einige Stunden später wecken müssen, als die Polizei vor der Tür stand. Mit immer noch 1,3 Promille habe der junge Mann alles gestanden. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und ermittelt nun, weil sich der Mann unerlaubt vom Unfallort entfernt und den Straßenverkehr gefährdet haben soll. Verletzte gab es keine.