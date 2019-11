Göppingen

Männliche Leiche in Göppingen entdeckt

03.11.2019, 12:10 Uhr | dpa

Unweit eines Einkaufszentrums in Göppingen ist am Sonntagmorgen die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt worden. Nach Auskunft der Polizei lag der Tote zwischen einer Schule und einem Einkaufsmarkt auf dem Boden, als er von einem Passanten gegen 8.30 Uhr entdeckt wurde. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen auch wegen Verdachts eines Tötungsdeliktes.