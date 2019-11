Lübeck

Nordische Filmtage mit positiver vorläufiger Bilanz

03.11.2019, 14:07 Uhr | dpa

Kurz vor Ende der Nordischen Filmtage Lübeck haben die Veranstalter am Sonntag eine erste Bilanz gezogen. Die vielen Favoriten hätten den diesjährigen Wettbewerb bis zuletzt spannend gemacht, sagte die Künstlerische Leiterin der Filmtage, Linde Fröhlich. Bei einer festlichen Gala waren am Samstag neun Wettbewerbsbeiträge in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet worden. Der Hauptpreis, der mit 12 500 Euro dotierte NDR Filmpreis für den besten Spielfilm ging an das isländische Werk "Weißer weißer Tag" von Regisseur Hlynur Pálmason. Insgesamt wurden Preise im Wert von 52 500 Euro vergeben.