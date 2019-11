Flugzeuge aus Ostfriesland trainieren bei Übung in Israel

03.11.2019, 14:10 Uhr | dpa

Die deutsche Luftwaffe nimmt mit sechs Eurofightern an der internationalen Übung "Blue Flag" teil, die am Sonntag in Israel begonnen hat. Der Großteil der deutschen Soldaten und die Flugzeuge kommen aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader 71 "Richthofen" im ostfriesischen Wittmund.

Mit den Luftwaffen Israels, der USA, Italiens und Griechenlands trainieren die rund 130 deutschen Soldaten noch bis zum 14. November in der Negev-Wüste im Süden des Landes. Deutschland ist zum zweite Mal seit 2017 an der Luftwaffenübung beteiligt.

Die israelische Armee teilte mit, die Übung sei von "größter strategischer Wichtigkeit". Insgesamt trainierten mehr als 1000 Soldaten der verschiedenen Luftwaffen gemeinsam. Bei der Übung werden verschiedene Kampfszenarien simuliert und Flugtechniken trainiert.