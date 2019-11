Gießen

Stromausfall wegen Brand in Verteilerkasten

03.11.2019, 14:14 Uhr | dpa

Wegen eines Brandes an einem Verteilerkasten in Gießen ist in mehreren Straßen der Strom ausgefallen. Betroffen waren auch das Rathaus, mehrere Gaststätten und Geschäfte sowie ein Kino, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Grund für das Feuer am Samstagabend sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen.

Die Elektroanlage in der Nähe des Rathauses am Berliner Platz versorgt mehrere Straßen im Umkreis. Laut Feuerwehr konnte der Stromausfall zügig beendet werden. Die Polizei sprach von weniger als zwei Stunden, die die Anwohner ohne Strom auskommen mussten.