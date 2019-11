Gersfeld (Rhön)

Feuerwehr rettet bewusstlose Frau aus brennender Küche

03.11.2019, 14:30 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Küche in Gersfeld im Landkreis Fulda ist am Sonntag eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war wohl Essen auf dem Herd angebrannt und hatte das Feuer in der Küche verursacht. Die alarmierten Feuerwehrkräfte fanden die Bewohnerin bewusstlos in der Küche. Die Frau war laut Polizei aber kurze Zeit später wieder ansprechbar. Die Schadenshöhe sei noch unklar.