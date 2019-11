Augsburg

Schalkes Sané verletzt sich im Spiel gegen Augsburg am Knie

03.11.2019, 18:27 Uhr | dpa

Schalkes Salif Sané wird im Spiel in Augsburg verletzt vom Platz getragen. Foto: Stefan Puchner/dpa (Quelle: dpa)

Der FC Schalke 04 hat im Bundesligaspiel beim FC Augsburg Fußball-Profi Salif Sané frühzeitig durch eine Verletzung verloren. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger erhielt in der Anfangsphase des Auswärtsspiels am Sonntagabend einen Schlag aufs linke Knie. Sané krümmte sich vor Schmerzen, wurde dann auf dem Platz behandelt und musste schließlich mit einer Bahre abtransportiert werden. Für ihn kam in der 9. Spielminute Daniel Caligiuri.