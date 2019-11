Zwickau

Einsatz mit tödlichem Ausgang: Drei Polizisten vor Gericht

04.11.2019, 02:20 Uhr | dpa

Tödlicher Ausgang eines Polizeieinsatzes: Mehr als vier Jahre nach dem Tod eines 27-Jährigen stehen ab heute in Zwickau drei Polizisten vor Gericht. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung. Der Mann soll im Juli 2015 im Vorraum einer Bankfiliale randaliert haben. Die hinzugerufenen Polizisten sollen den um sich schlagenden Mann auf den Boden gedrückt und gefesselt haben. In der Folge wurde der Zwickauer ohnmächtig und starb wenig später an stress- und lagebedingtem Herzversagen. Die Polizisten sollen demnach übermäßige Gewalt angewandt haben.

Laut rechtsmedizinischer Gutachten hatte der sehr muskulöse Bodybuilder ein vergrößertes Herz infolge von Anabolika-Missbrauch und einer Vergiftung durch das Aufputschmittel Metamphetamin. Er erstickte, weil er auf dem Bauch liegend über zehn Minuten lang festgehalten worden war. Der Prozess soll nun zeigen, welche Rolle die Erkrankung und der Drogenkonsum des Mannes spielten und inwiefern ein Fehlverhalten der Polizisten vorlag. Bis Mitte November sind vier Verhandlungstage am Landgericht Zwickau angesetzt.