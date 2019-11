Rhede (Ems)

Familie bei Autounfall verletzt: Mutter in Lebensgefahr

04.11.2019, 06:02 Uhr | dpa

Eine dreiköpfige Familie ist bei einem schweren Autounfall in Rhede (Landkreis Emsland) verletzt worden. Das Auto der Familie sei aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Anschließend prallte es frontal gegen einen Baum. Die 39 Jahre alte Mutter wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 40 Jahre alte Vater und das sieben Jahre alte Kind erlitten bei dem Unfall am Sonntag schwere Verletzungen. Zunächst war noch unklar, wer zum Zeitpunkt des Unfalls hinterm Steuer saß.