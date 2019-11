Langgöns

Ursachenforschung nach Brand mit einem Toten

04.11.2019, 08:44 Uhr | dpa

Nach einem tödlichen Feuer in einem Wohnhaus im mittelhessischen Langgöns ist die Ursache für den Brand noch unklar. Ermittler sollen am Montag das Gebäude untersuchen, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Brand am Samstagabend war der 59 Jahre alte Hausbesitzer gestorben. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche rasch löschen. Die Einsatzkräfte fanden den 59-Jährigen aber leblos im Treppenhaus. Die Polizei schloss nach ersten Erkenntnissen eine Straftat aus.