Hoppstädten-Weiersbach

Schüsse auf Mann mit Axt: Staatsanwaltschaft ermittelt

04.11.2019, 09:17 Uhr | dpa

Nach den tödlichen Schüssen der Polizei auf einen mit einer Axt bewaffneten Mann im Kreis Birkenfeld hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die Ermittlungen übernommen. "Wir warten das Ergebnis der Obduktion ab", sagte ein Sprecher am Montagmorgen. Der Mann war am Samstag stundenlang mit einer Axt in der Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach unterwegs gewesen und hatte nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person bedroht und auf ein Auto eingeschlagen. Nach einer Großfahndung wurde der Mann dann von der Polizei erschossen. Die Untersuchungen zu den Umständen des tödlichen Schusswaffeneinsatzes dauerten zunächst an. Auch die Identität und die Beweggründe des Mannes waren am Montagmorgen noch unklar.