Mannheim

Rückschlag für Mannheims Eishockey-Talent Klos

04.11.2019, 13:19 Uhr | dpa

Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim muss bis Anfang des kommenden Jahres auf Talent Valentino Klos verzichten. Der 19 Jahre alte Stürmer fällt mit einer schweren Handverletzung zehn bis zwölf Wochen aus, wie der Tabellen-Vierte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte. Klos hatte in dieser Saison den Sprung aus der zweiten Liga in den DEL-Kader geschafft und wurde von Trainer Pavel Gross bislang in vier von 17 Partien eingesetzt.