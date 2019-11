Papenburg

Papenburgs Bürgermeister Bechtluft kandidiert nicht mehr

04.11.2019, 21:45 Uhr | dpa

Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft will 2021 nicht noch einmal für das Amt kandidieren. Das teilte er am Montagabend mit - unter anderem in einer Videobotschaft. "Dementsprechend endet meine Amtszeit dann am 31. Oktober 2021", sagte der CDU-Politiker. Nach 15 Jahren als Stadtoberhaupt sei dann ein personeller Wechsel in diesem Amt sinnvoll. "Ich würde auch gern wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, das ist mir ein großes Anliegen", so der Vater von drei Söhnen.

Gleichwohl bereite ihm das politische Gestalten in Papenburg sehr viel Freude - "und wird vor allem auch nie langweilig", sagte das Stadtoberhaupt. Für ihn sei aber immer klar gewesen, dass er nicht sein ganzes Berufsleben lang Bürgermeister bleiben könne, so Bechtluft.

Der 48-Jährige wurde in Georgsmarienhütte bei Osnabrück geboren. Er studierte Jura und arbeitet seit 2001 in der Stadtverwaltung in Papenburg - zunächst war er Justiziar und Fachbereichsleiters für Umwelt, Recht und Ordnung. Im September 2006 wurde er zum ersten Mal als Bürgermeister gewählt - als 35-Jähriger.