Aßlar

Schwache Nachfrage belastet Pumpenspezialist Pfeiffer Vacuum

05.11.2019, 08:51 Uhr | dpa

Die schwache Nachfrage aus der Halbleiter- und Beschichtungsindustrie hat dem Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Weil zudem die Investitionen stiegen, sank der Überschuss im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 11,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag im mittelhessischen Aßlar mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) knickte ähnlich stark auf 16,1 Millionen Euro ein - obwohl der Umsatz um zwei Prozent auf 156,2 Millionen Euro stieg.

Pfeiffer-Chef Eric Taberlet hat in diesem Jahr bereits zweimal die Prognose gekappt, zuletzt Ende September. Er rechnet nun weiterhin damit, dass der Umsatz in diesem Jahr auf 620 bis 640 Millionen Euro sinkt. Vor Zinsen und Steuern dürften davon nur noch rund 10 Prozent als Gewinn beim Unternehmen hängenbleiben. Im Vorjahr hatte die Marge noch bei 14,4 Prozent gelegen. Taberlet sieht allerdings Anzeichen, dass die Nachfrage in den zuletzt schwächelnden Bereichen im nächsten Jahr wieder steigt.