Oederan

Ermittler suchen nach Ursache für Brand in Lagerhalle

05.11.2019, 11:10 Uhr | dpa

Nach dem großen Brand in einer Lagerhalle in Oederan (Mittelsachsen) haben Spezialisten die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Der Brand in der Halle eines Verpackungsunternehmens war am Sonntag ausgebrochen, am Montagabend beendete die Feuerwehr die Löscharbeiten, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben. Die Ermittlungen zur Ursache werden demnach mehrere Tage in Anspruch nehmen.