Euskirchen

Ladendieb verlor Ausweis: Festgenommen

05.11.2019, 13:09 Uhr | dpa

Beim Versuch, zwei Winterjacken zu stehlen, hat ein mutmaßlicher Ladendieb in Euskirchen seinen Ausweis verloren. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz nach der Tat in der Nähe des Bekleidungsgeschäfts fest. Zuerst habe eine Verkäuferin den Diebstahl bemerkt, weil der Mann mehrere Winterjacken übereinander angezogen hatte. Als er flüchten wollte, versuchte ein Kunde des Geschäfts ihn aufzuhalten. Dabei kam der 24-Jährige zu Fall und verlor seinen Rucksack, in dem sich die Ausweispapiere befanden. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend.