Flensburg

Handballer Holger Glandorf beendet im Sommer seine Karriere

05.11.2019, 16:35 Uhr | dpa

Weltmeister Holger Glandorf geht am Ende der aktuellen Saison in den Handball-Ruhestand. "Ich höre in jedem Fall auf", sagte der Rückraumspieler des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt am Dienstag bei Sky. Er bleibe Verein und Mannschaft aber erhalten: "Ich werde in die Geschäftsstelle wechseln."

Der Linkshänder spielt seit 2011 für die SG, mit der er zwei nationale Titel, den deutschen Pokal, der Europapokal der Pokalsieger, den EHF-Cup und die Champions League gewann. Größter sportlicher Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland. In seinen bislang 527 Bundesliga-Partien hat Glandorf 2402 Treffer erzielt. In der ewigen Torjägerliste belegt er den vierten Platz. Dazu bestritt Glandorf 170 Länderspiele.