Füssen

Anna Maria Kaufmann bekommt Rolle im Musical "Zeppelin"

05.11.2019, 16:39 Uhr | dpa

Sängerin Anna Maria Kaufmann, bekannt aus "Das Phantom der Oper", wird in Ralph Siegels neuem Musical "Zeppelin" eine der Hauptrollen spielen. "Dieses Musical hat mich so überzeugt, von der Geschichte. Dass ich da Teil sein darf, ist für mich eine große Freude und Ehre", sagte die 55-Jährige am Dienstag bei einem Pressegespräch im Festspielhaus in Füssen. Am 26. November soll das Musical "Zeppelin" im Ludwigs-Festspielhaus in Füssen (Landkreis Ostallgäu) seine Welturaufführung feiern. Es ist das dritte Musical von Komponist Ralph Siegel. Darin geht es um das Lebens des Pioniers der Luftschifffahrt, Ferdinand Graf Zeppelin, sowie den Absturz der "Hindenburg" bei der Landung 1937 in Lakehurst bei New York. Kaufmann soll eine Journalistin spielen und ist laut Veranstaltern der erste Star, der für das Musical verpflichten werden konnte.