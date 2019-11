Stendal

Möglicherweise Fliegerbombe entdeckt: Bhf Stendal gesperrt

05.11.2019, 23:01 Uhr | dpa

Reisende am Bahnhof Stendal. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Wegen des Fundes einer möglichen Fliegerbombe ist der Bahnhof in Stendal am Dienstagabend gesperrt worden. Der Fernverkehr werde umgeleitet, teilte eine Bahnsprecherin mit. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Magdeburg sagte, wurde die mögliche Fliegerbombe gegen 21 Uhr im Gleis 3 des Bahnhofs gefunden. Kampfmittelräumexperten seien unterwegs zum Bahnhof.

Der Regionalzugverkehr ist unterbrochen. Fahrgäste des RE4695 von Uelzen nach Magdeburg etwa werden mit Großraumtaxis und Bus weitergebracht, wie es auf der Internetseite der Bahn hieß. Die Störung dauere mindestens bis Betriebsschluss.