Trier

Alfons Schuhbeck wird mit Kaiser-Augustus-Orden geehrt

06.11.2019, 13:12 Uhr | dpa

Starkoch Alfons Schuhbeck (70) wird mit dem Kaiser-Augustus-Orden der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) ausgezeichnet. Er erhalte die mit 5555,55 Euro dotierte Ehrung für sein soziales Engagement, teilte die ATK am Mittwoch in Trier mit. Der Orden sei kein Karnevalsorden, sondern eine Auszeichnung für bekannte Persönlichkeiten, die "andere Menschen, die vielleicht nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, nicht vergessen haben". Schuhbeck werde den Orden bei einer Gala am 11. Januar 2020 in Trier bekommen.

Der Orden wird seit 1994 einmal im Jahr verliehen und soll an den Gründer der Stadt Trier, Kaiser Augustus, erinnern. Er ist nach Angaben der ATK die höchste Auszeichnung des Trierer Karnevals. Zu bisherigen Preisträgern gehören Johannes B. Kerner, Günther Jauch, Verona Pooth, Alfred Biolek und Marcel Reif. Das Preisgeld ist als Spende für eine soziale Einrichtung nach Wunsch des Ordensträgers gedacht. Schuhbeck werde damit unter anderem die Vereine "Good Hope Centre" und "Sternstunden" unterstützen, hieß es.