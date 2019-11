Dresden

Evangelische Kirche: Mehr Demokratiebildung gegen Populismus

06.11.2019, 14:39 Uhr | dpa

Angesichts von Populismus und Extremismus macht sich die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) für einen Ausbau der Friedens- und Demokratiebildung in Schulen stark. Ein wachsender Rechtspopulismus sowie Antisemitismus und Islamfeindlichkeit belasteten zunehmend das gesellschaftliche Klima, stellte die Kirche vor der Jahrestagung der EKD-Synode fest, die am Sonntag in Dresden beginnt. Gerechtigkeit und Frieden sind Schwerpunkte bei dem Treffen des Kirchenparlaments.

Neben dem gesellschaftlichen Frieden in Deutschland treiben die Kirche Bedrohungen des globalen Friedens durch Kriege, Rüstungsexporte, Flüchtlingsströme sowie den Klimawandel um. Die Forderungen, über die die Kirchenvertreter beraten, richten sich nicht bloß an die Bundesregierung oder die internationale Staatengemeinschaft, sondern auch an die Kirche selbst. Dabei geht es um Klimaschutz beim Heizen kirchlicher Gebäude, eigene Initiativen zur politischen Bildung junger Menschen und zur Stärkung des gesellschaftlichen Friedens oder zum Konsumverzicht.

Ein weiteres Thema auf der Tagung der EKD-Synode ist das Aufarbeiten von sexuellem Missbrauch, den es auch in der evangelischen Kirche in Hunderten von Fällen gegeben hat. Während das Thema bei der katholischen Kirche schon seit 2010 groß auf der Agenda steht, legte die EKD 2018 auf ihrer Synodentagung einen Elf-Punkte-Plan zur Aufarbeitung vor. Eingerichtet wurde inzwischen eine bundesweite und von der evangelischen Kirche unabhängige Anlaufstelle für Missbrauchsopfer. Außerdem hat der Rat der EKD im Herbst eine Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Gewalt beschlossen. Diese sieht die Einrichtung von Meldestellen für Missbrauchs-Verdachtsfälle in den Landeskirchen vor.

In Dresden tagen ab Donnerstag zunächst die konfessionellen Untergliederungen, die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) und die Union Evangelischer Kirchen (UEK), in denen die 20 evangelischen Landeskirchen organisiert sind. Von Sonntag an kommt dann die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) als oberster Dachverband der gut 21 Millionen evangelischen Kirchenmitglieder zusammen.

Ratsvorsitzender der EKD ist der Münchner Bischof Heinrich Bedford-Strohm. In einer Grundsatzrede am Sonntag will er zu aktuellen kirchen- und gesellschaftspolitischen Fragen Position beziehen.