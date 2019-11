Bernau bei Berlin

Zwei schwer verletzte Autofahrerinnen in Bernau

06.11.2019, 16:08 Uhr | dpa

Zwei Frauen sind in Bernau am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und kamen in ein Krankenhaus. Die beiden 49-Jährigen stießen aus noch ungeklärter Ursache auf der Wandlitzer Chaussee mit ihren Fahrzeugen zusammen, wie die Polizei mitteilte.