Meerbusch

Walter Freiwald hat Krebs: "Unheilbar krank geworden"

06.11.2019, 18:42 Uhr | dpa

Walter Freiwald blickt am 04.11.2015 in seinem Haus in Meerbusch in die Kamera. Foto: Monika Skolimowska/dpa (Quelle: dpa)