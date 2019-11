Eisenach

Insolventer Autozulieferer Mitec: Stammsitz wird verkauft

06.11.2019, 19:27 Uhr | dpa

Der Stammsitz des insolventen Automobilzulieferers Mitec AG in Eisenach und damit das deutsche Geschäft soll an ein amerikanisches Unternehmen gehen. Mit der American Axle & Manufacturing (AAM) sei eine entsprechende Vereinbarung getroffen worden, teilte Mitec am Mittwoch mit.

Mitec stellt unter anderem Teile her, die Motorengeräusche dämpfen. Nach Schätzungen werden nur noch einige Hundert Mitarbeiter beschäftigt. Der US-Zulieferer AAM mit Hauptsitz in Detroit beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 25 000 Mitarbeiter an fast 90 Standorten in 17 Ländern. Im dritten Geschäftsquartal 2019 erzielte AAM einen Umsatz von 1,68 Milliarden US-Dollar (1,51 Mrd Euro).

Die Transaktion solle voraussichtlich Anfang Dezember erfolgen, wenn unter anderem die Freigabe durch die Aufsichtsbehörden erfolgt sei. Mitec und AAM könnten Kunden damit weltweit Antriebstechnik anbieten. Wenn die Freigabe vorliege, könnten Details zur Zukunft des Eisenach Automobilzulieferers genannt werden.

Mitec war im vergangenen Jahr in finanzielle Schieflage geraten und hatte Insolvenzantrag gestellt. Vor einigen Wochen hieß es, auch bei einem Verkauf sei weiterer Stellenabbau in Eisenach nicht zu vermeiden. Zur Zahl der gefährdeten Arbeitsplätze wurden keine Angaben gemacht.