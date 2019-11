Flensburg

Flensburg-Handewitt verliert 29:30 gegen Paris Saint-Germain

06.11.2019, 20:55 Uhr | dpa

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die dritte Niederlage in Serie in der Vorrunde der Champions League kassiert. Der deutsche Meister verlor am Mittwoch sein Heimspiel gegen den französischen Titelträger Paris Saint-Germain unglücklich mit 29:30 (13:14). Beste Werfer in der mit 5500 Zuschauern ausverkauften Flensburger Arena waren Magnus Röd und Marius Steinhauser mit je sechs Treffern für die SG sowie Nikola Karabatic und Mikkel Hansen, die ebenfalls je sechs Tore für die Gäste erzielten. Zum Abschluss der Hinrunde bleibt die SG mit 7:7 Punkten Fünfter der Gruppe A.

Die Norddeutschen hielten auch ohne ihren norwegischen Rückraumakteur Göran Johannessen, der wegen einer Sprunggelenkverletzung passen musste, den Kontakt zum Starensemble aus der französischen Hauptstadt. Aus einem 7:11 (21.) machten die Flensburger innerhalb von fünf Minuten ein 11:11.

Der individuellen Klasse von Paris setzte der deutsche Meister vor allem mannschaftliche Geschlossenheit entgegen. So kam er auch nach dem Seitenwechsel nach einem Vier-Tore-Rückstand wieder zurück. Sieben Minuten vor dem Abpfiff glich Michal Jurecki zum 27:27 aus. Da aber Röd mit seinem letzten Wurf scheiterte, feierten die Franzosen einen glücklichen Sieg.