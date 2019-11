Bad Langensalza

Thüringer HC unterliegt mit 25:28 gegen Bietigheim

06.11.2019, 21:59 Uhr | dpa

Der Thüringer Handballclub hat in der Damen-Bundesliga einen erneuten Rückschlag im Titelrennen hinnehmen müssen. Gegen Meister SG BBM Bietigheim mussten sich die Thüringerinnen mit 25:28 (10:14) geschlagen geben. Auch die zehn Treffer von Topscorerin und Kapitänin Iveta Koresova konnten die Niederlage nicht verhindern. Das Team von Herbert Müller verweilt nach der zweiten Saisonniederlage auf dem vierten Tabellenplatz.

Die Gastgeberinnen erwischten einen Start nach Maß, gingen früh mit 6:3 in Führung. Die Thüringer Gäste benötigten ein paar Minuten, um in das Spiel zu finden, glichen aber mit fortlaufender Spieldauer aus. Kurz vor der Halbzeitpause konnten sich die Hausherrinnen aber erneut absetzen und den Vorsprung mit in die Kabine nehmen.

In der zweiten Halbzeit verwaltete Bietigheim die Führung klug, die Thüringerinnen schafften es den Großteil der Zeit dagegen nicht, die starke Abwehr zu überwinden. In der Schlussphase machte der THC die Partie noch einmal spannend, kam auf 21:22 heran (47.). Doch in einer packenden Schlussphase verzweifelten die Gäste an einer starken Dina Eckerle im Bietigheimer Tor und an den Schwächen in der eigenen Defensive.