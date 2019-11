Wiesbaden

Boris Becker stellt Pläne für Tennis-Projekt in Hochheim vor

07.11.2019, 02:52 Uhr | dpa

Der frühere Tennis-Superstar Boris Becker und Initiator Khaled Ezzedine stellen heute ein großes Nachwuchsprojekt in Hessen vor. Bei der Pressekonferenz im Wiesbadener Stadtteil Kastel geht es um eine riesige Indooranlage, die mit Hilfe des dreimaligen Wimbledonsiegers in Hochheim am Main entstehen soll. Immobilienunternehmer Ezzedine hatte die "zweitgrößte Tennis-Akademie Europas" angekündigt, die bis zum Frühjahr 2021 dort fertiggestellt sein soll. Becker soll dort künftig den Tennis-Nachwuchs mit ausbilden.