Flensburg

Sozialausschuss befasst sich mit Klinikplänen

07.11.2019, 05:30 Uhr | dpa

Der Sozialausschuss des Landtages befasst sich auf seiner Sitzung am Donnerstag (14.00 Uhr) mit Plänen, im künftigen ökumenischen Zentralkrankenhaus in Flensburg Abtreibungen nur in medizinischen Notfällen vorzunehmen. Die Landesregierung soll auf Antrag der SPD über die Fördervoraussetzungen des Klinikneubaus informieren und die rechtlichen Grundlagen zur medizinischen Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüchen darlegen.

Bis 2026 soll das neue Zentralkrankenhaus die beiden bestehenden Kliniken ersetzen. Die Krankenhausträger Malteser und Diako wollen sich an der geplanten Betriebsgesellschaft jeweils zur Hälfte beteiligen. Nach den Plänen des neuen, ökumenischen Krankenhausträgers ist im künftigen Zentralkrankenhaus ein Abbruch von Schwangerschaften nur noch in medizinischen Notfällen möglich. Dagegen regt sich heftiger Widerstand.