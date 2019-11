Bodenheim

Deutsches Weininstitut zeichnet Winzersekte aus

07.11.2019, 10:36 Uhr | dpa

Die Nachfrage nach gehobenen Sekten von Winzern in Deutschland ist nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts ungebrochen. Auch im Ausland gebe es eine wachsende Nachfrage, sagte die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, Monika Reule, bei einer Preisverleihung für die besten Winzersekte des Jahres am Mittwochabend in Mainz. Ausländische Abnehmer wüssten das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis von hochwertigen Sekten aus Deutschland gegenüber dem Champagner oder dem spanischen Cava zu schätzen.

Die Preise in vier Kategorien gingen an die Genossenschaft Vier Jahreszeiten aus Bad Dürkheim in der Pfalz (Riesling), das Pfälzer Weingut Neuspergerhof aus Rohrbach (Burgunder), das Sektgut St. Laurentius aus Leiwen an der Mosel (Rosé) und die Privatkellerei Klaus Keicher aus Erlenbach in Württemberg (Bukett-Sorten wie Sauvignon Blanc). Die Auswahl traf eine Jury unter den bestbewerteten Sekten der Bundesweinprämierung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). An der Prämierung nahmen 289 Sekte teil. Dabei gehe der Trend von Riesling- zu Burgundersekten, sagte Reule.