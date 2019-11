Suhl

IHK-Analyse: Südthüringen hat stark aufgeholt

07.11.2019, 14:14 Uhr | dpa

30 Jahre nach der Grenzöffnung sieht sich die Südthüringer Wirtschaft bei Produktivität und Arbeitsmarktdaten auf Augenhöhe mit den alten Bundesländern. Zu dem Ergebnis kommt eine Analyse der Suhler Industrie- und Handelskammer, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Dazu wurden den Angaben nach 40 wirtschaftliche Indikatoren für die deutschen Landkreise und kreisfreien Städte verglichen. "Manche Regionen wie Thüringens Süden entwickeln sich besser als vergleichbare Regionen in den alten Bundesländern", konstatierte IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas.

Überdurchschnittlich schnitt die Region demnach etwa beim Anteil von berufstätigen Frauen sowie bei Angeboten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab. Auch gebe es einen hohen Anteil an Facharbeitern. Dagegen fehle es an Jobs in industrieller Forschung und im mittleren Management, hieß es. Zudem wirke weiter der Wegzug vor allem junger und gut qualifizierter Menschen in den 1990er Jahren nach. Dies habe noch nicht hinreichend durch Zuwanderung aus dem Ausland kompensiert werden können.