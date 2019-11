Wiesbaden

Virtuelle Tippgemeinschaft gewinnt über 3 Mio. Euro im Lotto

07.11.2019, 15:06 Uhr | dpa

201 Mitglieder einer virtuellen Tippgemeinschaft in Hessen haben insgesamt 3,2 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Ihr Los sei bei der Ziehung am Mittwoch deutschlandweit das einzige mit sechs Richtigen gewesen, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden am Donnerstag mit. Die Spieler hatten unabhängig voneinander Anteile an dem insgesamt über 1700 Euro teuren Los der sogenannten Systemklasse gekauft. An einem solchen Los können Tipper den Angaben zufolge sowohl in Lotto-Verkaufsstellen als auch im Internet wahlweise einen oder mehrere Anteile erwerben.