Oberhof

Gelöbnis in Oberhof: General betont Vielfalt in der Truppe

07.11.2019, 16:34 Uhr | dpa

Beim öffentlichen Gelöbnis von etwa 370 Soldaten in Oberhof hat Brigadegeneral Gunnar C. Brügner die Vielfalt in der Bundeswehr betont. Ihre Pflicht zur Kameradschaft bedeute auch, andere Soldaten so zu akzeptieren und zu achten, wie sie sind, sagte Brügner am Donnerstag in seiner Ansprache an die Rekruten. In Oberhof gelobten die Soldaten von Bundeswehrstandorten in Bad Salzungen, Marienberg und Gera Deutschland treu zu dienen. Sie alle gehören zur Panzergrenadierbrigade 37, deren Kommandeur Brügner ist.

Innenstaatssekretär Uwe Höhn (SPD) versprach den Männer und Frauen, Deutschland werde ihr Leben und ihre Gesundheit nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. "Unsere Demokratie wird es sich nicht leicht machen, Soldaten in bewaffnete Einsätze zu schicken." Dass sie sich den großen Herausforderungen des Soldatenberufs stellten, mache sie zu "echten Mutbürgern".

In den vergangenen Jahren seien die Anforderungen an Bundeswehrangehörige wieder größer geworden, sagte Höhn. Nachdem mit dem Ende des Kalten Krieges die Gefahren für Deutschland weiter weg schienen, hätten sie nun wieder zugenommen. An dem Gelöbnis nahm auch Thüringens Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) teil.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte im Sommer mehr öffentliche Bundeswehrgelöbnisse gefordert. Dies war bei Ministerpräsident Bodo Ramelow auf Kritik gestoßen. Er erwarte von ihr eine "ehrliche Bestandsaufnahme zur Leistungsfähigkeit und Zielorientierung der Bundeswehr", hatte Ramelow gesagt. Das sei wichtiger, als "mehr Geld und öffentliche Gelöbnisse zu fordern".