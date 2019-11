07.11.2019, 23:06 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) von einem Auto zu Boden gerissen und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 87-Jährige erlitt am Donnerstag ein offenes Schädel-Hirn-Trauma und eine offene Fraktur des rechten Unterschenkels, wie die Polizei mitteilte. Er habe eine Landstraße an einem Feldweg überqueren wollen. Warum der 20 Jahre alte Fahrer des Autos den Mann anfuhr, blieb zunächst unklar. Es bestehe aber der Verdacht, dass er zu schnell fuhr.