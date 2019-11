Trier

Stadtmuseum Simeonstift zeigt Ausstellung über Karneval

08.11.2019, 01:12 Uhr | dpa

Eine fantasievolle Närrin nimmt am Umzug durch die Domstadt teil. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Pünktlich zum Start in die fünfte Jahreszeit der Narren zeigt das Stadtmuseum Simeonstift Trier eine Ausstellung über die Kulturgeschichte des Karneval. Unter dem Titel "Die Welt steht Kopf" geht es auf eine närrische Reise von den Anfängen im Mittelalter bis heute. Im Zentrum der rund 200 Objekte zählenden Sonderschau steht laut Museum der rheinische Karneval, vor allem die Geschichte des Trierer Karnevals. Heute (11.00 Uhr) wird die Ausstellung vorgestellt. Die Eröffnung ist am Sonntag (10. November) um 11.11 Uhr - rechtzeitig bevor die neue Karnevalssession dann am Montag, den 11.11., beginnt.