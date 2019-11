Cottbus

Kompetenzzentrum für Lösungen zu Klimaschutz wird eröffnet

08.11.2019, 03:19 Uhr | dpa

Damit in Deutschland die Energiewende gelingen kann, werden in den nächsten Jahren Brennstoffe gebraucht, die auf Strom basieren. Dafür wird heute in Cottbus ein Kompetenzzentrum offiziell eröffnet. Es wird sich im Auftrag des Bundesumweltministeriums mit dem Klimaschutz in energieintensiven Industrien beschäftigen.

Die Denkfabrik soll Lösungen für die Umstellung der Energiewirtschaft in Richtung eines niedrigeren Umsatzes von Kohlenstoff entwickeln und voranbringen, etwa in der Stahl- und Zementbranche oder in der chemischen Industrie. Das ist eine Voraussetzung dafür, wenn Deutschland seine gesteckten Klimaziele erreichen will.

Durch die Gründung am Standort Cottbus wird nach Angaben des Ministeriums zudem ein Beitrag zur aktiven Gestaltung des Strukturwandels in der Region Lausitz geleistet.

Aufgebaut und betrieben wird das Kompetenzzentrum von der Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH im Auftrag des Bundesumweltministeriums in Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg.