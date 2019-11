Katzweiler

Brand bricht in Mehrgenerationenhaus aus: keine Verletzten

08.11.2019, 07:55 Uhr | dpa

Vier Menschen und ein Hund haben sich im pfälzischen Katzweiler rechtzeitig vor einem Feuer in einem Mehrgenerationenhaus retten können. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach der Brand am Donnerstagabend im Versorgungsschacht aus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50 000 Euro. Mehr als 30 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.