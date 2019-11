Bernau bei Berlin

Sonderparteitag: Grüne debattieren über Koalitionsvertrag

09.11.2019, 02:37 Uhr | dpa

Ursula Nonnemacher und Axel Vogel, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Brandenburg. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Auf einem Sonderparteitag in Bernau will die Parteiführung der Brandenburger Bündnisgrünen bei den Delegierten für eine Annahme des Koalitionsvertrags mit der SPD und der CDU werben. Dazu läuft noch bis zum 16. November ein Mitgliederentscheid. Die Entscheidung gilt als offen, da neben der Grünen Jugend auch die Parteiführung zunächst ein rot-rot-grünes Bündnis nach Berliner Vorbild angestrebt hatte. Dies scheiterte jedoch am Widerstand der SPD als stärkstem Koalitionspartner.

In der Urwahl entscheiden die Mitglieder auch über die vom Vorstand vorgeschlagene Besetzung von zwei Ministerien: Die Fraktionschefs Axel Vogel und Ursula Nonnemacher sollen demnach das Agrar/Umwelt-Ministerium beziehungsweise das Ministerium für Gesundheit und Soziales leiten. Die Auszählung der Urwahl wird am 18. November erwartet. Die Wiederwahl von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke im Landtag ist dann für den 20. November geplant.