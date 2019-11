Glauchau

Radler bei Unfall in Glauchau verletzt

09.11.2019, 09:26 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Glauchau im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 53-Jährige am Freitagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und rutschte gegen einen Transporter. Sanitäter versorgten den Radler und brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik.