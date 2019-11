Halle (Saale)

Maskierter raubt Tankstelle in Halle aus

09.11.2019, 11:15 Uhr | dpa

Ein maskierter Mann hat in Halle eine Tankstelle ausgeraubt. Am Samstagmorgen bedrohte er eine Angestellte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld, wie die Polizei in Halle mitteilte. Anschließend flüchtete er mit der Beute. Auch ein Fährtenhund konnte den Täter nicht finden. Die Tankstellen-Angestellte erlitt einen Schock.